6 мар. 2021 г., 19:36
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В новый международный предметный рейтинг по версии QS вошли 15 иранских вузов

В новый международный предметный рейтинг по версии QS вошли 15 иранских вузов

Тегеран, 6 марта. ИРНА — Количество иранских вузов в Международном предметном рейтинге, ежегодно составляемом британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), увеличилось до 15. Об этом заявил глава центра науки исламского мира (ISC) Мохаммад Джавад Дехгани.

В новом рейтинге QS были проанализированы 13,8 тыс. учебных программ в 1 440 университетах по всему миру. В рейтинге оценивают показатели по 51 дисциплине в пяти предметных областях.

Всего же в 17 дисциплин попали учебные заведения из Ирана. В прошлом году этот показатель составил 13 дисциплин.

При подготовке рейтинга QS опирается на четыре показателя: академическую репутацию вуза, репутацию среди работодателей, количество цитирования на одну публикацию и организационный индекс Хирша - количественный показатель, отражающий научную производительность и влиятельность научных исследований.

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