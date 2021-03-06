В новый международный предметный рейтинг по версии QS вошли 15 иранских вузов

В новом рейтинге QS были проанализированы 13,8 тыс. учебных программ в 1 440 университетах по всему миру. В рейтинге оценивают показатели по 51 дисциплине в пяти предметных областях.

Всего же в 17 дисциплин попали учебные заведения из Ирана. В прошлом году этот показатель составил 13 дисциплин.

При подготовке рейтинга QS опирается на четыре показателя: академическую репутацию вуза, репутацию среди работодателей, количество цитирования на одну публикацию и организационный индекс Хирша - количественный показатель, отражающий научную производительность и влиятельность научных исследований.