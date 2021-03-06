Иран и Россия на пути к светлому будущему*

Свежий взгляд на ирано-российские отношения в новейшей истории свидетельствует о том, что две страны, преодолевая исторические взлеты и падения, опираясь на свои цивилизационные скрепы и богатейшем опыте государственности, стремятся достичь мира и стабильности в двусторонних отношениях, наладить активное партнерство в вопросах глобальной и региональной политики. Не смотря на искренние стремления двух стран достичь этой важной цели, из-за наличия ряда препятств, ожидания и воля высших должностных лиц двух стран не были реализованы должным образом.

Команда администрации Байдена состоит из демократов, все они, являясь учениками и последователями антироссийской школы Трумэна и Бжезинского, убеждены в максимальном противостоянии к России, по их мнению, именно Россия является самой большой и серьезной угрозой мировому лидерству Соединенных Штатов.

Стратегия максимального противостояния Байдена новой России, не является политической ссорой, вытекающей из разногласия интересов между Вашингтоном с Москвой в современную эпоху в регионах Европы и Азии.

Доктрина западной гегемонии против России у Байдена превратилась в максимальное противостояние суверенитету России. Данная доктрина состоит из стратегии англосаксонского союза между Англией и Америкой, цель которого заключается в максимальном ослаблении, а еще лучше уничтожении России.

Стратегия ослабления, разделения и уничтожения великой России проводилась на протяжении всего двадцатого века и против царской России и против Советского Союза и сегодня, против новой России с большей силой и упорством.

Русофобия и ненависть к России является краеугольным камнем в англосаксонской идеологии, которые экспортируется в страны, дружественные к России и расположенные вокруг России.

Пропаганда злого русского облика, ненависти к России (здесь не делается никакой разницы между царской Россией, коммунистическим Советским Союзом и новой Россией после распада Советского Союза) и пропаганда того, что русские были и всегда остаются опасными, ненадежными и непредсказуемыми находится со всей остротой в рабочей повестке пропагандистской машины англичан и американцев.

Русофобия в Америке в настоящее время доведена до своего максимального уровня именно демократами, в той же степени эта политика распространяется среди элиты западных стран и эхо этой потологической русофобии мы часто слышим и видим с особым пристрастием в восточноевропейских странах.

Основная идея Збигнева Бжезинского, одного из самых известных американских идеологов (родившегося в Польше, советника по национальной безопасности при демократе Джимми Картера), заключается в предотвращении возрождения новой России в региональную и мировую державу после распада коммунистического Советского Союза. Бжезинский был антироссийским поляком, убежденным в том, что после распада СССР, необходимо в продолжит проект по дальнейшему уничтожению России. По его мнению, сначала окружить Россию по ее границам антироссийскими странами, а затем разделить ее на части.

Бжезинский упорно настаивал на выводе Украины с орбиты российского влияния, он был убежден в невозможности возрождения новой российской империи без союза с Украиной.

Операции по изменению режимов на Украине и в Грузии путем проведения бархатных и цветных революций для выдворения России из этих стран были проведены именно с этой целью, а будущие планы для завершения этого проекта будут заключаться в изменении режима в Белоруссии по выдворению России и из этой страны.

С точки зрения российской антизападной элиты, Соединенные Штаты, осуществив антироссийский переворот на Украине в 2014 году, перешли красную линию российской национальной безопасности. Администрация Байдена очень сильно боится российского лидера, который имеет серьезную и реальную программу и главное волю по возрождению новой России.

Правительство Байдена приняло свое окончательное решение о максимальном противостоянии России, такое решение включает расширение санкций против России, укрепление военного присутствия на границах России, особенно на Украине, в Грузии, в регионе Черного моря, а также организацию уличных беспорядков и мятежей с целью проведения бархатной революции в России с повторением модели на Украине и Грузии.

В этой связи, организация и управление уличными беспорядками и мятежами подобно тому, что началось в России в январе 2021 года, находятся в рабочей повестке американских и западных разведывательных спецслужб, с тем различием, что в этот раз они сконцентрированы не на силе и потенциале прозападных партий, а на социально ориентированных понятиях и лозунгах, типа справедливости, борьбы с коррупцией, дискриминацией и так далее. Эта программа будет продолжаться до президентских выборов 2024 года, основной ее задачей является очернение и дискредитация Путина как лидера России оказать влияния на итоги выборов и, в конечном итоге, свержение власти изнутри страны.

С точки зрения российской антизападной элиты, правительство Байдена и Европейский Союз, оказывая прямую политическую и дипломатическую поддержку оппозиции и усиливая санкции против России с целью поддержки недавних уличных беспорядков и мятежей в стране, на этот раз с явной дерзостью перешли красную черту национальной безопасности России.

С приходом Байдена в Белый дом была все-таки надежда в отходе от политики давления на Россию и перехода к сотрудничеству, однако, в настоящее время не только не просматривается никаких признаков отказа от санкций и давления, но и явно видится то, что санкции и давление во внешней политике США и Европейского Союза превратились в главную стратегию их поведения по отношению к России.

Давление на Россию со стороны США и Запада продолжается со всех сторон, и постоянно называют Россию врагом для США и угрозой для Европы. Этот процесс во многом вызывает обратную реакцию в России, появились серьезные признаки, которые свидетельствуют о том, что продолжение политики давления и санкций против России не только не дают должного результата, но и будут иметь непредсказуемые последствия.

В этой связи заявление министра иностранных дел России, которые надо воспринимать как вершину айсберга российской стратегии, достаточно красноречиво. Сергей Лавров подтверждает, что Россия обязана быть готова к любому развитию событий, вплоть до разрыва отношений с Евросоюзом, «если он решит».

Дипломатия кнута и пряника по отношению к Ирану

Опыт предыдущих более сорока лет показывает, что хотя подход американской стороны к иранской власти в различных правительствах на тактическом уровне был различным, однако ни одно из американских правительств никогда для Ирана не допускали никаких поблажек и ослаблений.

Большинство политических представителей элиты США, а также представители по вопросам безопасности этой страны, в том числе республиканцы и демократы, такие как Джек Салливан, советник по национальной безопасности правительства Байдена и архитектор СВПД, для противостояния новому Ирану публично отмечают, что верят в учение Гарри Трумэна, 33-го Президента США, и следуют ему в качестве своей рабочей генеральной линии в урегулировании отношений с Ираном. Известную фразу Гарри Трумэна мы привели в начале статьи.

По этой причине США до сих поря не извинились и не собираются извиняться а переворот правительства Мосаддыка, за прямую поддержку агрессии и навязанной войны режима Саддама против Ирана, за преднамеренную ракетную атаку на иранский пассажирский авиалайнер и убийство около 300 ни в чем не повинных граждан, за террор генерала Солеймани, легенду иранского народа, и за десятки других преступлений.

Противостояние Ирана и США – это стратегическое противостояние, это не политическая и тактическая ссора, что с уходом того или иного правительства в США в срочном порядке и что-то коренным образом будет урегулирована. США за все последние годы, особенно после распада Советского Союза и Восточного блока, в качестве глобального лидера захотели навязать народу Ирана навязчивую идею: что Иран в дружбе с США получить всё, и, наоборот, Иран и без дружбы с США теряет буквально всё.

США насколько могли прикладывали усилия для того, чтобы препятствовать достижению великим народом Ирана светлого будущего, однако нынешние возможности Ирана, сегодняшняя ситуация в Западной Азии и новая атмосфера в международных отношениях, делают недостижимыми и затратными продолжение подобной политики США.

Конкуренция Ирана и США в Западной Азии охватывают фундаментальные направления:

1. Сохранение территориальной целостности Ирана

Иран не позволил и не позволит США организовать беспорядки и начать гражданскую войну в Иране с целью изменения власти в Иране и его территориального расчленения с повтором сирийской модели.

Сионистский режим и саудовские и эмиратские правительства в качестве главных союзников США в Западной Азии абсолютно четко и ясно выступают твердо за свержение власти в Иране через мятеж и гражданскую войну в Иране и в настоящее время занимаются в оперативной плоскости проектом расчленения Ирана через поддержку сепаратистских мятежей в Иране. Конечно, второстепенные союзники США в регионе тоже раскручивают в своей голове стремление отделения северных территории Ирана и расчленение территориальной целостности Ирана.

2. Сохранение независимости в Иране

Иран не позволит США прямого военного вмешательства против себя с целью изменения власти и навязывание марионеточного режима и повтора модели военной агрессии в Ираке и Афганистане.

3. Устойчивый прогресс и развитие в Иране

Иран уничтожит почву влияния санкций и экономической войны США, не позволит США лишить Иран своего политико-экономического географического и стратегического преимущества на Западе Азии для устойчивого развития экономики Ирана.

Иран в этой конкуренции одновременно следует нескольким стратегиям:

1. Постоянное увеличение сдерживающего потенциала Ирана с опорой прежде всего на свои силы

2. Усилия по нивелированию последствий американской экономической войны.

3. Долгосрочное и устойчивое развитие отношений с крупными державами на региональном и международном уровнях, включая Россию и Китай.

4. Оставить открытым окно переговоров с США в рамках дипломатии сопротивления.

Управление дипломатией сопротивления между Ираном и США осуществляется Верховным лидером Исламской Республики Иран

Издание «Форин Полиси» от января 2020 года задало вопрос Раулю Марку Герешту, бывшему высокопоставленному офицеру ЦРУ, который годами сконцентрирован на вопросах Ирана и является экспертом мозгового центра «Фонда поддержки демократии» и занимается аналитической работой по Ирану, имеющий крайние антииранские взгляды, один из сторонников выхода США из СВПД и усиления санкций против Ирана, и по своему собственному заявлению 30 лет занимается изучением Верховного лидера Исламской Республики Иран, о том, что каким образом Верховный лидер Ирана нанес поражение Трампу? Офицер ЦРУ ответил, что я могу на основе статистических данных сказать, что Верховный лидер Ирана непременно выше Трампа и находится в противоположной ему точке. Его лидерство за эти 30 лет было мудрым. Без сомнения, он является серьезным героем и самым успешным лидером на Ближнем Востоке начиная со Второй мировой войны и позже. Он чрезвычайно умен и имеет исключительные навыки и уникальные способности.

Мудрый лидер Ирана четко высказался по поводу правил дипломатии сопротивления США:

- В общем, наш вопрос не в том, чтобы США вернулись или не вернулись в СВПД.

- То, что является нашим логичным и разумным требованием, заключается в снятии санкций, санкции должны быть сняты. Это неотъемлемое право народа Ирана. Что США, что Евпропа, которая является прихвостнем и следующей в форватере политики США, обязаны реализовать это право народа Ирана.

- Если санкции будут сняты, тогда возврат США в СВПД будет иметь смысл, однако, если санкции не будут сняты, тогда возврат США не только не в нашу пользу, но и возможно пойдет нам во вред.

- Касательно СВПД мы услышали очень много хороших слов и обещаний, которые на деле эти слова и обещания были нарушены, теперь все, хватить, в этот раз только действие, увидим действия противоположной стороны по СВПД, мы тоже будем действовать.

Горький и затратный опыт официального выхода США из СВПД 08 мая 2018 года и официальное заявление руководства США по разработке и реализации террора генерала Солеймани, осуществленного 03 января 2020 года, будет нашим маяком на этом пути в предстоящие годы. Мы научились, как в стратегической конкуренции с США надо действовать и вести переговоры. Если США согласятся со снятием всех санкций против Ирана и будут гарантировать не возврат этих санкций, в этом случае стратегии свержения власти в Иране или вымогательство по иранской ядерной программе и региональной политике Ирана будут нейтрализованы, а если не согласятся и будут безрезультатно повторять былые ошибки, это только приведет к ускорению и облегчению поступательного увеличения сдерживающей силы Ирана с опорой на военную способность и внутреннюю экономику.

Сегодняшний Иран это уже не Иран 18 лет тому назад (времена агрессии США на Ирак и оккупации Ирака в 2003 году) и даже не Иран 9-ти летней давности (времена агрессии ИГИЛ на Сирию в 2012 году) и даже не Иран прошлого года (время террора генерала Солеймани, в январе 2020 года).

Сегодняшний Иран, опираясь на свою внутреннюю мощь и создавая сдерживающую силу с одной стороны, и эффективно обходя санкции США, и с другой стороны осуществляя конструктивное и устойчивое взаимодействие с мощными и прогрессивными странами мира, подготовил все необходимые предпосылки для перехода народа Ирана в светлое будущее.

Подходы США против ирано-российских отношений

Соединенные Штаты Америки для предотвращения ирано-российских отношений одновременно следуют нескольким подходам и генеральным линиям.

Долгосрочный подход США – это пропагандистский курс и психологические операции в обеих странах Ирана и России для подрыва отношений и сотрудничества двух стран у представителей элиты, общественного мнения и СМИ на взаимной основе и параллельно в рамках реализации проекта «иранофобии» в России и реализации проекта «русофобии» в Иране.

Мечта американцев (и в большей степени англичан) заключается в том, что создавая почву для русофобии и ненависти к России в Иране воспрепятствовать углублению отношений Ирана с Россией, все подготовить в Иране с тем, чтобы с изменением правления в Иране и прихода к власти западного правления в Иране незамедлительно как по украинской и грузинской модели, при которой посольство России в Тбилиси было закрыто и прекратило свою деятельность, в Тегеране тоже было закрыто посольство России.

После укрепления военного и политического сотрудничества, а также сотрудничества по вопросам безопасности между Ираном и Россией, которое получило более серьезную форму с сентября 2015 года с входом России в гражданскую войну в Сирии наряду с Ираном, американцы с более серьезной обеспокоенностью задумались о единомыслии и сотрудничестве между Тегераном и Москвой, еще больше чем прежде вознамерились подорвать и ослабить отношения между этими великими соседями.

Конгресс США в мае 2016 года по предложению Майка Помпео, главного разработчика террора генерала Солеймани, утвердил закон под названием «Закон об отчете ирано-российского сотрудничества», и в соответствии с данным законом, министерство обороны и госдепартамент, а также разведсообщество США должны идти по следам и мониторить сотрудничество между Ираном и Россией, и на регулярной основе предоставлять информацию об уровне и глубине, а также об областях этих отношений.

Этот утвержденный в Конгрессе закон стал основой для усиления мер, предпринимаемых всеми министерствами и разведведомствами правительства США для осуществления миссии по ослаблению и подрыву расширения сотрудничества и углублению ирано-российских отношений.

После этого через год, то есть в июне 2017 года, был утвержден закон под названием «Противодействие противникам США посредством санкций», известный как закон CAATSA, против Ирана и России с тем, чтобы через санкции противодействовать опасным и враждебным действиям этих стран по отношению к США и их союзникам, как они это воспринимают.

Утверждение обоих законов в Конгрессе произошло абсолютным большинством голосов и в контексте подхода «иранофобии» и «русофобии» в государственных исследовательских центрах и средствах массовой информации СЩА по отношению к Ирану и России.

Необходимо пояснить, что санкционный подход США против Ирана и России на самом деле до сих пор не смог воспрепятствовать развитию и расширению военного сотрудничества, сотрудничества в области безопасности и регионального взаимодействия Ирана и России.

Постоянный подход американцев (и в большей степени англичан) заключается в предотвращении углубления экономических, культурных и гуманитарных связей между Ираном и Россией.

Углубление экономических связей Ирана и России непременно является эффективным путем для нейтрализации односторонних санкций США.

Общеизвестно, что англичане всегда для сравнения ирано-российских отношений с отношениями Запада с Ираном говорят о том, что «повышение отношений и сотрудничества Исламской Республики Иран и Российской Федерации должно только ограничиваться военной областью, сотрудничеством в области безопасности и региональным взаимодействием и не следует позволять, чтобы это сотрудничество получило дальнейшее развитие, поскольку расширение этих отношений может казаться бескрайним морем, однако глубина этих отношений непременно должна быть меньше одного сантиметра, чтобы с изменением власти в России и в Иране можно было все эти отношения и сотрудничество в военной области, в области безопасности и регионального взаимодействия уничтожить одним махом».

Итог

Мультилатерализм стал бесспорным принципом новой эры международных отношений и продвижение унилатерализма без учета возможностей и способностей других стран в установлении стабильности и мира на региональном и глобальном уровнях является потерпевшей поражение стратегией, и США должны согласиться с ролью и местом Ирана и России в качестве двух крупнейших региональных держав, которые естественным образом претендуют на активное участие в региональной и глобальной политике.

С учетом серьезной воли лидеров двух стран, направленной на развитие двусторонних отношений, еще большее сближение Ирана и России и укрепление фундаментальных основ двухсторонних отношений, в частности в экономическом и социально-культурном направлениях, являются теми важными подходами, которые необходимо включить в повестку дня государственных мужей двух стран. Разумеется, дальнейшее сближение Ирана и России и формирование новых региональных блоков, в частности с участием других крупных и новопоявившихся азиатских держав, будет являться предвестником укрепления и стабилизации процессов мультилатерализма на глобальном уровне. Это то, что находится в прямом противостоянии с интересами и требованиями новой администрации США, которая объявила генеральной линией своей глобальной политики лозунг «Глобальное лидерство», т.е. другими словами, «унилатерализм».

*Казем Джалали, Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации

Источник: журнал «Международная жизнь»