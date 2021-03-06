Джахангири: снятие санкций — лучший признак изменения политики США

На экономическом форуме в городе Йезд Джахангири заявил, что санкции США, хотя и оказывают некоторое давление на Иран, не достигли целей Белого дома.

Он добавил, что неудача была результатом того, что Иран придерживался Плана устойчивой экономики, который сделал страну устойчивой к потрясениям от трех важных потрясений, среди которых падение цен на нефть было одним из них.

Первый вице-президент также подчеркнул, что трудности, связанные с санкциями США, еще не закончены, поскольку Вашингтон продолжает придерживаться той же жестокой политики, направленной против прав человека.

"Американцы определили узкие места в экономике Ирана и использовали их для давления на Иран, поскольку в своих исследованиях они заявили, что следует разрешить ввоз предметов роскоши в Иран, но необходимо воспрепятствовать ввозу товаров первой необходимости", сказал чиновник.