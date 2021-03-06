6 мар. 2021 г., 15:17
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"Евротройка" дала себе другой шанс, воздержав от резолюции по Ирану: Гарибабади

"Евротройка" дала себе другой шанс, воздержав от резолюции по Ирану: Гарибабади

Лондон, 6 марта, ИРНА – Страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) лали другой шанс себе, воздержав от принятия на Совете управляющих МАГАТЭ резолюции с критикой Ирана. Об этом заявил посол и постпред ИРИ при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в субботу.

«Три страны утверждают, что они таким образом дали другой шанс Международному агентству по атомной энергии и Ирану, чтобы продолжать взаимодействовать. Но следует сказать, что эти страны на самом деле дали себе ещё одна возможность действовать в свете бездействия и невыполнения своих обязательств перед Советом Безопасности ООН, с одной стороны, и не разрушая атмосферу дипломатии и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, с другой», ответил посол Ирана на вопросы журналистов о причине воздержания евротройкой резолюции.
По его словам, отозвать резолюции по Ирану является результатом дипломатии и эффективного сопротивления в ядерной сфере. «Мы предупреждаем инициаторам любой резолюции против Ирана о резкой реакции Тегерана в ядерной отрасли, в частности», пояснил он.
Гарибабади также опроверг новые договоренности между Ираном и МАГАТЭ после недавнего соглашения между двумя странами.
Ранее СМИ сообщили о проекте, подготовленным странами «евротройки», по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ, но они отозвали свой проект в четверг.

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