"Евротройка" дала себе другой шанс, воздержав от резолюции по Ирану: Гарибабади

«Три страны утверждают, что они таким образом дали другой шанс Международному агентству по атомной энергии и Ирану, чтобы продолжать взаимодействовать. Но следует сказать, что эти страны на самом деле дали себе ещё одна возможность действовать в свете бездействия и невыполнения своих обязательств перед Советом Безопасности ООН, с одной стороны, и не разрушая атмосферу дипломатии и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, с другой», ответил посол Ирана на вопросы журналистов о причине воздержания евротройкой резолюции.

По его словам, отозвать резолюции по Ирану является результатом дипломатии и эффективного сопротивления в ядерной сфере. «Мы предупреждаем инициаторам любой резолюции против Ирана о резкой реакции Тегерана в ядерной отрасли, в частности», пояснил он.

Гарибабади также опроверг новые договоренности между Ираном и МАГАТЭ после недавнего соглашения между двумя странами.

Ранее СМИ сообщили о проекте, подготовленным странами «евротройки», по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ, но они отозвали свой проект в четверг.

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