Иран готов к расширению транспортного сотрудничества с Ираком

Иранский министр встретился с министром транспорта Ирака Насером Аш-Шибли в Багдаде, и подчеркнул необходимость развития сотрудничества между двумя странами.

Обе стороны на этой встречи обсудили пути расширения взаимодействия в различных областях транспорта.

Аш-Шибли заявил об укреплении отношений Ирана и Ирака в целях воспользования техническим опытом Тегерана в областях морского, воздушного и железнодорожного транспорта.

Эслами также отметил, что транспорт является одной из основных и важных отраслей для экономического роста двух стран.