Иран готов к расширению транспортного сотрудничества с Ираком

Иранский министр встретился с министром транспорта Ирака Насером Аш-Шибли в Багдаде, и подчеркнул необходимость развития сотрудничества между двумя странами.
Обе стороны на этой встречи обсудили пути расширения взаимодействия в различных областях транспорта.
Аш-Шибли заявил об укреплении отношений Ирана и Ирака в целях воспользования техническим опытом Тегерана в областях морского, воздушного и железнодорожного транспорта.
Эслами также отметил, что транспорт является одной из основных и важных отраслей для экономического роста двух стран.
Тегеран, 6 марта, ИРНА – Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о готовности Тегерана для расширения транспортного сотрудничества с Багдадом.
Иранский министр встретился с министром транспорта Ирака Насером Аш-Шибли в Багдаде, и подчеркнул необходимость развития сотрудничества между двумя странами.
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