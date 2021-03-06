6 мар. 2021 г., 12:15
Journalist ID: 2390
News Code: 84253912
0 Persons

Tags

Постпред ИРИ отдал должное памяти иранского ученого-ядерщика

Постпред ИРИ отдал должное памяти иранского ученого-ядерщика

Лондон, 6 марта, ИРНА – Постпред ИРИ при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в субботу отдал должное памяти иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

«Хотя Исламская Республика Иран твердо привержена осуществлению мирной ядерной программы, был убит еще один иранский ученый-ядерщик», заявил Гарибабади, добавив, что явные доказательства свидетельствуют о том, что сионистский режим стоит за убийство Мохсена Фахризаде, и он должен быть привлечен к ответственности за такое бесчеловечное преступление.
«Учитывая провокационные и опасные последствия такого ужасного акта для международного мира и безопасности, а также тот факт, что терроризм как серьезный вызов международному сообществу требует коллективного ответа, мы призываем государства-члены и МАГАТЭ выполнять свои обязательства по международному праву в борьбе с терроризмом и решительно осуждать такой бесчеловечный акт», добавил он.
Гарибабади подчеркнул, что Иран не оставит без ответа такие преступления. 
Напомним, Фахризаде погиб в результате атаки 27 ноября. Он был убит с помощью дистанционно управляемого оружия. Ученый возглавлял организацию исследований и инноваций при Минобороны.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian


 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
6 + 12 =