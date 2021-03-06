Постпред ИРИ отдал должное памяти иранского ученого-ядерщика

«Хотя Исламская Республика Иран твердо привержена осуществлению мирной ядерной программы, был убит еще один иранский ученый-ядерщик», заявил Гарибабади, добавив, что явные доказательства свидетельствуют о том, что сионистский режим стоит за убийство Мохсена Фахризаде, и он должен быть привлечен к ответственности за такое бесчеловечное преступление.

«Учитывая провокационные и опасные последствия такого ужасного акта для международного мира и безопасности, а также тот факт, что терроризм как серьезный вызов международному сообществу требует коллективного ответа, мы призываем государства-члены и МАГАТЭ выполнять свои обязательства по международному праву в борьбе с терроризмом и решительно осуждать такой бесчеловечный акт», добавил он.

Гарибабади подчеркнул, что Иран не оставит без ответа такие преступления.

Напомним, Фахризаде погиб в результате атаки 27 ноября. Он был убит с помощью дистанционно управляемого оружия. Ученый возглавлял организацию исследований и инноваций при Минобороны.

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