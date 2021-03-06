Иран предупредил о последствиях ошибочного подхода Израиля

Он сделал это замечание в письме к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором он отметил, что инцидент имеет все характеристики сложной операции под ложным флагом, совершенной акторами для проведения своей злонамеренной политики и достижения своих незаконных целей.

Израильский режим, который угрожает Ирану почти ежедневно, отчаянно пытается, обвиняя Иран, а также играя роль жертвы, отвлечь внимание от всех своих дестабилизирующих действий и злонамеренных действий в регионе.

"Международное сообщество не должно упускать из виду преступления, жестокости и угрозы израильского режима, в частности его оккупацию Палестины и некоторых частей других стран, а также его постоянный военный авантюризм в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток ", добавил дипломат.

Он подчеркнул, что сионистский режим должен "нести ответственность за все такие незаконные и безрассудные действия, а также напоминать, что они будут нести все последствия в результате любого возможного просчета"