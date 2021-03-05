В Иране предотвратили угон самолета

"Среднемагистральный пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air из аэропорта города Ахваз в направлении Мешхеда рейсом 334 в 22:10 в четверг. В ходе полета один из пассажиров попытался захватить самолет, но был нейтрализован службой безопасности полетов КСИР", говорится в заявлении.

В официальном заявлении отмечается, что самолет выполнил экстренную посадку в городе Исфахан и правонарушитель был арестован.

В нем подчеркивается, что "по Божьей милости вооруженные силы смогли помешать заговору", не причинив какого-либо ущерба или жертв.

Согласно заявлению, преступник намеревался посадить самолет в аэропорту одного из стран Персидского залива.