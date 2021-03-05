5 мар. 2021 г., 16:54
Journalist ID: 2177
News Code: 84253158
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В Иране предотвратили угон самолета

В Иране предотвратили угон самолета

Тегеран, 5 марта. ИРНА — Служба безопасности полетов КСИР предотвратила угон самолета, следовавшего из Ахваза в Мешхед в ночь на четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.

"Среднемагистральный пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air из аэропорта города Ахваз в направлении Мешхеда рейсом 334 в 22:10 в четверг. В ходе полета один из пассажиров попытался захватить самолет, но был нейтрализован службой безопасности полетов КСИР", говорится в заявлении.

В официальном заявлении отмечается, что самолет выполнил экстренную посадку в городе Исфахан и правонарушитель был арестован.

В нем подчеркивается, что "по Божьей милости вооруженные силы смогли помешать заговору", не причинив какого-либо ущерба или жертв.

Согласно заявлению, преступник намеревался посадить самолет в аэропорту одного из стран Персидского залива.

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