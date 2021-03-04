Глава судебной власти: западные страны - главные фигуранты трибунала по правам человека в мире

«Судебный процесс по инциденту в Сардаште не должен быть забыт, и сторонники Саддама, особенно европейцы, которые поставили различные бомбы в страну, должны быть осуждены», - сказал он.

«Сегодня мы находимся в позиции отстаивания прав человека, а Запад в позиции обвиняемых, как они зверски убивали людей в Сардаште, других частях Ирана и даже в Иракском Курдистане с помощью химического оружия», - отметил он.

Пограничный город Сардашт, первый город в мире, ставший жертвой химического оружия, 28 июля 1987 года подвергся химической бомбардировке баасистским режимом Саддама Хусейна.