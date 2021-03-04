4 мар. 2021 г., 22:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84252640
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Глава судебной власти: западные страны - главные фигуранты трибунала по правам человека в мире

Глава судебной власти: западные страны - главные фигуранты трибунала по правам человека в мире

Тегеран, 4 марта, ИРНА - Ссылаясь на преступления, совершенные во время ирано-иракской при сотрудничестве западных стран и режима Саддама, особенно в области химических взрывов, глава судебной системы Эбрахим Раиси сказал, что западные страны являются главными обвиняемыми в мировом суде по правам человека.

«Судебный процесс по инциденту в Сардаште не должен быть забыт, и сторонники Саддама, особенно европейцы, которые поставили различные бомбы в страну, должны быть осуждены», - сказал он.

«Сегодня мы находимся в позиции отстаивания прав человека, а Запад в позиции обвиняемых, как они зверски убивали людей в Сардаште, других частях Ирана и даже в Иракском Курдистане с помощью химического оружия», - отметил он.

Пограничный город Сардашт, первый город в мире, ставший жертвой химического оружия, 28 июля 1987 года подвергся химической бомбардировке баасистским режимом Саддама Хусейна.

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