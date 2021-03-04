4 мар. 2021 г., 22:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84252634
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Зариф: ядерная сделка не подлежит пересмотру

Зариф: ядерная сделка не подлежит пересмотру

Тегеран, 4 марта, ИРНА - В ответ на заявления официальных лиц США о пересмотре ядерной сделки министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Твиттере, что переговоры по ядерной сделке не подлежат пересмотру.

«Ядерная сделка не подлежит обсуждению», - написал Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Зариф в ответ на заявление Венди Шерман, вариант администрации Байдена на пост заместителя госсекретаря США, о том, что ситуация в регионе изменилась в 2021 году и что переговоры с Ираном по ядерной сделке должны проходить в свете новых условий, написал: «если 2021 год не похож на 2015 год (год подписания ядерной сделки), так текущая ситуация не похожа на 1945 год (права вето в Совете Безопасности  ООН)».

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