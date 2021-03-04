Зариф: ядерная сделка не подлежит пересмотру

«Ядерная сделка не подлежит обсуждению», - написал Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Зариф в ответ на заявление Венди Шерман, вариант администрации Байдена на пост заместителя госсекретаря США, о том, что ситуация в регионе изменилась в 2021 году и что переговоры с Ираном по ядерной сделке должны проходить в свете новых условий, написал: «если 2021 год не похож на 2015 год (год подписания ядерной сделки), так текущая ситуация не похожа на 1945 год (права вето в Совете Безопасности ООН)».