4 мар. 2021 г., 21:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84252599
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Из Ирана было вывезено товаров на 31,2 млрд долларов

Из Ирана было вывезено товаров на 31,2 млрд долларов

Тегеран, 4 марта, ИРНА - Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Хамид Задбум сказал, что несмотря на коронавируса, экспорт страны за последние 11 месяцев составил 31,2 миллиарда долларов, что является приемлемой цифрой.

«В прошлом году внешнеторговый оборот Исламской Республики Иран составил 85 миллиардов долларов, из которых 41,3 миллиарда долларов приходилось на экспорт и 43,7 миллиарда долларов на импорт, и это в контексте того, что с выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки, началось максимальное давление на страну», - отметил он.

По его словам, «провинция Бушер занимает первое место по экспорту среди провинций страны, хотя большая часть связана с экспортом нефтехимии, но в этом секторе создается высокая добавленная стоимость, что очень ценно для страны».

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