Из Ирана было вывезено товаров на 31,2 млрд долларов

«В прошлом году внешнеторговый оборот Исламской Республики Иран составил 85 миллиардов долларов, из которых 41,3 миллиарда долларов приходилось на экспорт и 43,7 миллиарда долларов на импорт, и это в контексте того, что с выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки, началось максимальное давление на страну», - отметил он.

По его словам, «провинция Бушер занимает первое место по экспорту среди провинций страны, хотя большая часть связана с экспортом нефтехимии, но в этом секторе создается высокая добавленная стоимость, что очень ценно для страны».