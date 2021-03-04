4 мар. 2021 г., 20:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84252590
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Рухани: США должны вернуться в ядерную сделку с отменой санкций

Рухани: США должны вернуться в ядерную сделку с отменой санкций

Тегеран, 4 марта, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что ядерную сделку сохранил Иран с дальновидностью и рациональностью, добавив, что Соединенные Штаты должны вернуться в ядерную сделку, сняв все санкции и приняв практические меры.

«Международное сообщество стало свидетелем незаконного подхода правительства США и полномасштабной экономической войны против Исламской Республики Иран за последние четыре года, и эти жесткие санкции нанесли непоправимый ущерб иранскому правительству и народу», - отметил он.

«Благодаря дальновидности и рациональности Исламской Республики Иран Соглашение, которое Соединенные Штаты нарушили и сделали все возможное, чтобы его разрушить, все еще сохраняется», - добавил он.

По словам Рухани, «Соединенные Штаты обязаны вернуться в ядерную сделку, сняв все санкции и предприняв практические действия».

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