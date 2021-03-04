Рухани: США должны вернуться в ядерную сделку с отменой санкций

«Международное сообщество стало свидетелем незаконного подхода правительства США и полномасштабной экономической войны против Исламской Республики Иран за последние четыре года, и эти жесткие санкции нанесли непоправимый ущерб иранскому правительству и народу», - отметил он.

«Благодаря дальновидности и рациональности Исламской Республики Иран Соглашение, которое Соединенные Штаты нарушили и сделали все возможное, чтобы его разрушить, все еще сохраняется», - добавил он.

По словам Рухани, «Соединенные Штаты обязаны вернуться в ядерную сделку, сняв все санкции и предприняв практические действия».