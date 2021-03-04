Саттари: Иран готов обучать сирийских предпринимателей

Сорена Саттарии и председатель Сирийской торговой палаты Мохаммад Абу аль-Хади аль-Лахам, встретились в Дамаске, чтобы обсудить развитие технологических и финансовых обменов между двумя странами.

«В нашей стране сформировалась новая культура, и это особое внимание к частному сектору. Мы стараемся продвигать эту культуру в стране. Это привело к развитию технологий в стране с помощью частного сектора», - отметил Саттари.

«Вам необходимо создавать компании, основанные на знаниях, чтобы наилучшим образом использовать свои экспертные кадры. Иранский Дом инноваций и экспорта технологий в Сирии также является хорошим местом для вас, чтобы подражать опыту и возможностям иранских компаний», - сказал он.

«Иран готов обучить предпринимателей Сирии и предоставить необходимые знания всем желающим. Иран готов передать Сирию свои технологии и опыт во всех технологических областях», - заключил он.