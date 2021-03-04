4 мар. 2021 г., 17:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84252460
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Постпред Ирана: В совете управляющих преобладала рациональность

Постпред Ирана: В совете управляющих преобладала рациональность

Тегеран, 4 марта, ИРНА - Одновременно с новостью о выходе Евротройки из резолюции против Ирана на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представитель Ирана в Вене Казем Гарибабади заявил, что рациональность наконец «восторжествовала».

«В результате больших дипломатических усилий процесс принятия антииранской резолюции в Совете управляющих был приостановлен», - отметил он.

Гарибабади, критикуя политически мотивированные действия и злоупотребляя МАГАТЭ в целях торга, приветствовал бдительность и меры членов МАГАТЭ, особенно Совета управляющих и Генерального директора, в их усилиях по избежанию ненужной напряженности и сохранению возможностей для дипломатии.

Некоторые средства массовой информации сообщили в последние дни, что Соединенные Штаты и три оставшиеся европейские страны в ядреной сделке намерены представить Совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции, критикующий Иран за приостановление его добровольных действий в рамках ядерной сделки.

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