Постпред Ирана: В совете управляющих преобладала рациональность

«В результате больших дипломатических усилий процесс принятия антииранской резолюции в Совете управляющих был приостановлен», - отметил он.

Гарибабади, критикуя политически мотивированные действия и злоупотребляя МАГАТЭ в целях торга, приветствовал бдительность и меры членов МАГАТЭ, особенно Совета управляющих и Генерального директора, в их усилиях по избежанию ненужной напряженности и сохранению возможностей для дипломатии.

Некоторые средства массовой информации сообщили в последние дни, что Соединенные Штаты и три оставшиеся европейские страны в ядреной сделке намерены представить Совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции, критикующий Иран за приостановление его добровольных действий в рамках ядерной сделки.