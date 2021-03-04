Рухани: МАГАТЭ - не место для политических игр

"Мы были заинтересованы в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии с самого начала, и Агентство прекрасно понимает, что мы очень хорошо поработали за это время", - отметил он.

"Я хочу сказать, что МАГАТЭ - это не место для политических игр. Три европейские страны понимают, что МАГАТЭ - не место для политических игр, поэтому оставим политическую игру в стороне. Агентство - это место технической работы", - заявил Рухани.

"Как всегда, мы повторяем, что наша ядерная деятельность на 100% носит мирный характер, и если МАГАТЭ видит, что оно все еще находится на некотором расстоянии от своей собственной воли, то это происходит из-за политики США. Если санкции будут сняты, наши отношения сразу потеплеют, и инспекторы МАГАТЭ смогут без проблем проводить любой мониторинг в рамках закона", - заключил он.