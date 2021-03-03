3 мар. 2021 г., 23:15
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News Code: 84250716
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В Дамаске открыт Иранский центр инноваций и технологий

В Дамаске открыт Иранский центр инноваций и технологий

Тегеран, 3 марта. ИРНА — Сегодня в свободной зоне Дамаска был открыт Иранский центр инноваций и технологий, который стал фактором укрепления научных и экономических отношений между двумя странами и посредником между коммерческими компаниями, работающими в области биотехнологий, информационных технологий, нанотехнологий, коммуникаций и технических производств, пишет САНА.

Вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран Сорена Саттари в заявлении для СМИ выразил радость по поводу открытия в Дамаске центра, который укрепит связи между исследовательскими центрами и компаниями в обеих странах, указав на важность ознакомления студентов и медицинского персонала в Сирии с иранской технической продукцией.

Саттари подтвердил полную готовность своей страны сотрудничать с Сирией в области технологий и предоставить необходимую поддержку. Он отметил, что визит иранской делегации в Дамаск был очень позитивным и конструктивным, а встречи с официальными лицами страны укрепляют отношения между Сирией и Ираном.

Министр высшего образования и научных исследований САР Басам Ибрагим подтвердил, что центр способствует укреплению научного и исследовательского сотрудничества между двумя странами, поскольку демонстрирует современную иранскую продукцию и технологии в промышленной, медицинской и экономической областях. Таким образом, он будет способствовать поддержке сирийских университетов и больниц современным оборудованием с целью развития образовательного процесса и улучшения медицинских услуг, предоставляемых гражданам.

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