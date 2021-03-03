3 мар. 2021 г., 23:10
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News Code: 84250714
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США должны отменить санкции, чтобы восстановить ядерную сделку

США должны отменить санкции, чтобы восстановить ядерную сделку

Тегеран, 3 марта. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что единственный способ оживить ядерную сделку с Ираном 2015 года — это отменить незаконные санкции против Исламской Республики.

"Аракчи в среду провел переговоры с генеральным секретарем министерства иностранных дел Греческой Республики Фемистоклом Демирисом. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, Аракчи заявил, что Тегеран ожидает, что другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) воспользуются оставшейся возможностью, чтобы продолжать конструктивную дипломатию и избегать любой позиции, которая может нанести вред существующей среде.

Иранский дипломат также заявил, что сокращение Тегераном своих ядерных обязательств соответствует положениям СВПД и что эта мера была принята в ответ на бездействие США и ЕС по соблюдению своих обязательств.

По его словам, соблюдения условий СВПД Евротройкой (Великобритания, Германия и Франция)  в словах  недостаточно. "Сдержанность Исламской Республики помогала поддерживать международную сделку в последние четыре года", сказал Аракчи.

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