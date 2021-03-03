США должны отменить санкции, чтобы восстановить ядерную сделку

"Аракчи в среду провел переговоры с генеральным секретарем министерства иностранных дел Греческой Республики Фемистоклом Демирисом. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, Аракчи заявил, что Тегеран ожидает, что другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) воспользуются оставшейся возможностью, чтобы продолжать конструктивную дипломатию и избегать любой позиции, которая может нанести вред существующей среде.

Иранский дипломат также заявил, что сокращение Тегераном своих ядерных обязательств соответствует положениям СВПД и что эта мера была принята в ответ на бездействие США и ЕС по соблюдению своих обязательств.

По его словам, соблюдения условий СВПД Евротройкой (Великобритания, Германия и Франция) в словах недостаточно. "Сдержанность Исламской Республики помогала поддерживать международную сделку в последние четыре года", сказал Аракчи.