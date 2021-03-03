3 мар. 2021 г., 20:55
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News Code: 84250630
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Суд в Гааге обязал США выплатить Ирану $37 млн

Суд в Гааге обязал США выплатить Ирану $37 млн

Тегеран, 3 марта. ИРНА — Трибунал по урегулированию взаимных претензий Ирана и США, расположенный в Гааге, проголосовал против США по иску, возбужденному Ираном на 37 миллионов долларов.

Иран подал иск в Трибунал по урегулированию взаимных претензий Ирана и США, утверждая, что правительство Соединенных Штатов в нарушение Алжирских соглашений 1981 года действительно предотвратило или задержало передачу части активов Ирана в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов США 26 февраля 1981 года.

Таким образом, суд принял аргумент Ирана, обязав правительству Соединенных Штатов передать активы Ирана или компенсировать любой ущерб.

Иран подал в суд на США в 1982 году, а первоначальное голосование было вынесено трибуналом в 1992 году, однако предварительная процедура заняла годы, чтобы завершить в 2011 году, прежде чем суд рассмотрел дело в 2014 году.

После нескольких слушаний Трибунал по урегулированию взаимных претензий Ирана и США окончательно проголосовал против Соединенных Штатов в 2019 году, приняв заявления Ирана о его активах или ущербе в результате несоблюдения США договоренностей.

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