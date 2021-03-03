Суд в Гааге обязал США выплатить Ирану $37 млн

Иран подал иск в Трибунал по урегулированию взаимных претензий Ирана и США, утверждая, что правительство Соединенных Штатов в нарушение Алжирских соглашений 1981 года действительно предотвратило или задержало передачу части активов Ирана в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов США 26 февраля 1981 года.

Таким образом, суд принял аргумент Ирана, обязав правительству Соединенных Штатов передать активы Ирана или компенсировать любой ущерб.

Иран подал в суд на США в 1982 году, а первоначальное голосование было вынесено трибуналом в 1992 году, однако предварительная процедура заняла годы, чтобы завершить в 2011 году, прежде чем суд рассмотрел дело в 2014 году.

После нескольких слушаний Трибунал по урегулированию взаимных претензий Ирана и США окончательно проголосовал против Соединенных Штатов в 2019 году, приняв заявления Ирана о его активах или ущербе в результате несоблюдения США договоренностей.