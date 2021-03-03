3 мар. 2021 г., 20:34
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News Code: 84250611
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Иран и Беларусь обсудили укрепление сотрудничества в области геологии

Иран и Беларусь обсудили укрепление сотрудничества в области геологии

Тегеран, 3 марта. ИРНА — В среду иранские и белорусские официальные лица подчеркнули важность укрепления двустороннего сотрудничества в области геологии.

Заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области геологии между Геологической службой Ирана и Научно-производственным центром по геологии состоялось в среду в режиме видеоконференции.

В ходе руководитель Геологической службы Ирана Алиреза Шахиди сказал, что эта встреча является серьезным началом для продолжения и реализации проектов между Ираном и Беларусью.

Он выразил надежду на подписание контракта между Ираном и Беларусью на 15-ом заседании постоянной белорусско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны подчеркнули укрепление двустороннего сотрудничества между Ираном и Беларусью в области геологии.

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