Иран и Беларусь обсудили укрепление сотрудничества в области геологии

Заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области геологии между Геологической службой Ирана и Научно-производственным центром по геологии состоялось в среду в режиме видеоконференции.

В ходе руководитель Геологической службы Ирана Алиреза Шахиди сказал, что эта встреча является серьезным началом для продолжения и реализации проектов между Ираном и Беларусью.

Он выразил надежду на подписание контракта между Ираном и Беларусью на 15-ом заседании постоянной белорусско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны подчеркнули укрепление двустороннего сотрудничества между Ираном и Беларусью в области геологии.