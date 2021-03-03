Иран и Сирия подписали соглашение о совместном производстве автомобилей

Как сообщил министр промышленности САР Зиад Саббаг из Ирана соглашение подписал вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари.

В рамках соглашения будет возобновлена работа сирийско-иранской автомобильной компании "Сиамко", которая приостановлена из-за кризиса в Сирии.

Сирийско-иранская автомобильная компания "Сиамко" начала работу в 2007 году. Завод компании расположен в 35 км севернее Дамаска в промышленной зоне “Адра”. Основными акционерами компании “Сиамко” являются иранская автомобилестроительная промышленная группы (АГ) “Иран Ходроу” (40% акций), сирийская государственная компания “Аль - Хандисия”, являющаяся дочерним предприятием Министерства промышленности Сирии, (35% акций) и сирийская частная компания “Ас - Султан” (25% акций).