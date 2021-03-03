Иран назвал безосновательными обвинения США в адрес Тегерана в отношении Йемена

"Понимая, что их отвратительный подход против йеменского народа потерпел неудачу, агрессоры и врагов йеменского народа, которые убили невинных йеменцев в течение последних шести лет и разрушили ресурсы и инфраструктуры этой великой страны от торговли жизнями и продавали оружие саудовской коалиции стремятся отвлечь внимание от ситуации" сказал Хатибзаде.
Тегеран, 3 марта. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что США не могут выдвигать необоснованные обвинения против других государств, отметив, что Вашингтон должен быть привлечен к ответственности за шесть лет преступлений против йеменского народа.
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