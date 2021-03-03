Иран назвал безосновательными обвинения США в адрес Тегерана в отношении Йемена

"Понимая, что их отвратительный подход против йеменского народа потерпел неудачу, агрессоры и врагов йеменского народа, которые убили невинных йеменцев в течение последних шести лет и разрушили ресурсы и инфраструктуры этой великой страны от торговли жизнями и продавали оружие саудовской коалиции стремятся отвлечь внимание от ситуации" сказал Хатибзаде.