Вице-президент Ирана провел встречу с премьер-министром Сирии

Во время встречи, стороны обсудили вопросы, касающиеся обмена научно-техническим опытом в области биотехнологии, информационно-коммуникационных технологий и технической промышленности, создание необходимой инфраструктуры для поддержки экономического потенциала двух дружественных стран, а также обеспечение оборудованием лабораторий, университетов, больниц, сектор образования и повышение медицинской квалификации.

Саттари подчеркнул глубокие отношения двух дружественных стран на протяжении всей истории и желание Ирана помочь Сирии создать учебные и квалификационные центры, а также передать иранский научно-технический опыт с целью извлечения выгоды из реконструкции и отечественного производства медицинских изделий. Он также отметил готовность Ирана сотрудничать в создании Сирийско-иранского Эко-промышленного парка, выразив признательность за победы Сирии в войне против терроризма и ее настойчивое стремление к восстановлению сектора образования.

Арнус, в свою очередь, подчеркнул важность повышения уровня сотрудничества в научной сфере до политического и экономического уровней между двумя странами, обмена опытом в области повышения квалификации и подготовки кадров, проведения совместных научных исследований и увеличения числа научных миссий с целью извлечения пользы от достижений Ирана в научно-технической области, указав, что сирийское правительство заинтересовано в расширении сотрудничества в научной сфере.

Премьер-министр выразил признательность Сирии за позицию руководства и народа Ирана, выступающих на стороне сирийского народа в противостоянии террористической войне. Он также отметил усилия Ирана в защите своего права на достижение собственных научных открытий и его решимость передать их другим народам, чтобы способствовать распространению знаний.