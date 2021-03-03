3 иранских фехтовальщика отправятся в Россию и Катар

Кубка мира по фехтованию на шпагах 19-23 марта пройдет в Казани. Иранский фехтовальщик Алиреза Адхами будет присутствовать на этом турнире.

С 26 марта также пройдет Гран-при по фехтованию на рапирах в Катаре. 2 фехтовальщика из Ирана примут участие в этом турнире.

Сборная Ирана по фехтованию на саблях также в ближайшие дни примет участие в международных соревнованиях в Венгрии.