3 мар. 2021 г., 15:12
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News Code: 84250244
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3 иранских фехтовальщика отправятся в Россию и Катар

3 иранских фехтовальщика отправятся в Россию и Катар

Тегеран, 3 марта, ИРНА – Иранская федерация фехтования сообщила, что три члена национальной сборной страны примут участие в соревнованиях в России и Катаре.

Кубка мира по фехтованию на шпагах 19-23 марта пройдет в Казани. Иранский фехтовальщик Алиреза Адхами будет присутствовать на этом турнире.
С 26 марта также пройдет Гран-при по фехтованию на рапирах в Катаре. 2 фехтовальщика из Ирана примут участие в этом турнире.
Сборная Ирана по фехтованию на саблях также в ближайшие дни примет участие в международных соревнованиях в Венгрии.

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