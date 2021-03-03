В Тегеране стартовала 8-я Международная выставка железнодорожного транспорта

С 2013 года международная выставка железнодорожного транспорта и железнодорожной промышленности в Тегеране является ежегодной. На выставке представлены новейшая железнодорожная техника и оборудование, технологии, применяемые в отрасли, связанные с железнодорожной промышленностью производства.

Кроме того, вниманию посетителей выставки будут представлены услуги железнодорожного транспорта, в том числе городского метрополитена, железнодорожные вагоны разных типов, дизельные и электрические локомотивы и т.п.

Международного железнодорожного транспорта 3-6 марта проходит в Тегеране.

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