3 мар. 2021 г., 14:50
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В Тегеране стартовала 8-я Международная выставка железнодорожного транспорта

В Тегеране стартовала 8-я Международная выставка железнодорожного транспорта

Тегеран, 3 марта, ИРНА – 8-я Международная выставка железнодорожного транспорта (IRAN RAIL EXPO 2021) в среду стартовала с участием министра дорог и городского развития и гендиректора иранской железнодорожной компании в столице.

С 2013 года международная выставка железнодорожного транспорта и железнодорожной промышленности в Тегеране является ежегодной. На выставке представлены новейшая железнодорожная техника и оборудование, технологии, применяемые в отрасли, связанные с железнодорожной промышленностью производства.
Кроме того, вниманию посетителей выставки будут представлены услуги железнодорожного транспорта, в том числе городского метрополитена, железнодорожные вагоны разных типов, дизельные и электрические локомотивы и т.п.
Международного железнодорожного транспорта 3-6 марта проходит в Тегеране.

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