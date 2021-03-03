Тегеран назвал принятие антииранской резолюции в Совете управляющих МАГАТЭ неконструктивным

По его словам, принятие этой резолюции отрицательно сказывается на взглядах Ирана и сотрудничестве с МАГАТЭ в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"На наш взгляд, это неконструктивная позиция, которая отрицательно сказывается на переговорах по СВПД и на взглядах Ирана и сотрудничестве с МАГАТЭ. Это неприятный подход, которому следует исправить, пока не стало слишком поздно", сказал в среду Ваези журналистам.

Иран с 23 февраля приостановил выполнение дополнительного протокола, который предусматривал расширенные инспекции и внезапные проверки со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.