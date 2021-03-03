Тегеран и Сеул договорились о механизме перевода иранских активов

«На прошлой неделе по просьбе главой МИД Южной Кореи я разговаривал с ним о последней ситуации с замороженными активами Ирана в корейских банках, и он обещал следить за этим вопросам», заявил Зариф.

Он добавил, что Иран и Южная Корея уже договорились о механизме перевода активов, но корейские коллеги пока не получили необходимые лицензии от США.

«Мы считаем, что им не нужны лицензии от США, но Южная Корея настаивает на лицензии», подчеркнул иранский министр иностранных дел.

22 февраля управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати и посол Южной Кореи в Тегеране договорились о переводе иранских активов в корейских банках.

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