Рухани заявил об отсутствии серьезного действия со стороны США по отмене санкций

«В случае отмене всех санкций со стороны США, Иран сразу выполнит все свои обязательства по СВПД», отметил Рухани на заседании кабинета министров в среду.

Он назвал процесс возвращения к СВПД очень простым в случае наличия серьезной воли. Рухани напомнил о действиях бывшего президента США Дональда Трампа, которые привели к позору в политической сцене.

Иранский президент заявил, что сионисты ввели Трампа в заблуждение. «Он (Трамп – ред.) говорил: «Америка на первом месте», но на практике сионизм был на первом, экстремизм на втором, расизм на третьем и Америка на четвертом месте. Сионисты обманули Трампа», добавил Рухани.

Он подчеркнул, что слова и лозунги не хватают для разрешения проблемы. «Действующая администрация США говорит, что мы хотим возвращать к СВПД и своим обязательствам, но мы ждем действия на практике», заключил иранский президент.