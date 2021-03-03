3 мар. 2021 г., 11:29
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Рухани заявил об отсутствии серьезного действия со стороны США по отмене санкций

Рухани заявил об отсутствии серьезного действия со стороны США по отмене санкций

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Новая администрация США пока не предприняла серьезный шаг к отмене жестких санкций против Ирана, заявил президент Ирана Хасан Рухани в среду.

«В случае отмене всех санкций со стороны США, Иран сразу выполнит все свои обязательства по СВПД», отметил Рухани на заседании кабинета министров в среду.
Он назвал процесс возвращения к СВПД очень простым в случае наличия серьезной воли. Рухани напомнил о действиях бывшего президента США Дональда Трампа, которые привели к позору в политической сцене.
Иранский президент заявил, что сионисты ввели Трампа в заблуждение. «Он (Трамп – ред.) говорил: «Америка на первом месте», но на практике сионизм был на первом, экстремизм на втором, расизм на третьем и Америка на четвертом месте. Сионисты обманули Трампа», добавил Рухани.
Он подчеркнул, что слова и лозунги не хватают для разрешения проблемы. «Действующая администрация США говорит, что мы хотим возвращать к СВПД и своим обязательствам, но мы ждем действия на практике», заключил иранский президент.

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