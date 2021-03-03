Зариф и генсек ООН подчеркнули необходимость прекращения войны в Йемене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, объясняв последние шаги ООН, предпринятые для прекращения войны в Йемене, установления справедливого мира и начала политических переговоров в Йемене, призвал к продолжению выдающихся усилий Исламской Республики Иран по содействию установлению мира в Йемене.

Объявив о поддержке Исламской Республикой Иран усилий ООН по установлению справедливого мира в Йемене, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул необходимость прекращения войны, снятия блокады и оказания гуманитарной помощи йеменскому народу.