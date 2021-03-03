3 мар. 2021 г., 08:54
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News Code: 84249462
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Зариф и генсек ООН подчеркнули необходимость прекращения войны в Йемене

Зариф и генсек ООН подчеркнули необходимость прекращения войны в Йемене

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поговорил по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы обсудить начало политических переговоров, направленных на прекращение войны в Йемене.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, объясняв последние шаги ООН, предпринятые для прекращения войны в Йемене, установления справедливого мира и начала политических переговоров в Йемене, призвал к продолжению выдающихся усилий Исламской Республики Иран по содействию установлению мира в Йемене.

Объявив о поддержке Исламской Республикой Иран усилий ООН по установлению справедливого мира в Йемене, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул необходимость прекращения войны, снятия блокады и оказания гуманитарной помощи йеменскому народу.

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