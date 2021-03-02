Саттари подчеркнул развитие технологического сотрудничества между Ираном и Сирией

Сорена Саттари, находясь с визитом в Сирии, заявил во вторник на встрече с министром промышленности сирийского правительства Зиадом Саббагом, что Иран является одним из лидеров по добыче нефти и газа в мире. «В течение последних 7 лет развитие экономики, основанной на знаниях, в Иране стояло на повестке дня, чтобы как можно больше избежать нефтяной экономики», - сказал Саттари.

«Итак, теперь мы достигли точки, что, если мы хотим производить технологические продукты, эта экосистема даст хороший ответ, как мы видели в коронавирусном кризисе и санкциях», - сказал он.