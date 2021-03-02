Рухани: Единственный способ сохранить и восстановить СВПД - это отменить санкции США

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник Хасан Рухани подчеркнул, что потеря возможностей для поддержания и возрождения СВПД может осложнить ситуацию. «Постепенное сокращение обязательств Ираном связано с выходом США из СВПД и неспособностью трех европейских стран выполнить обязательства в этом отношении, которые обратимы сразу после выполнения обязательств другими сторонами», - отметил он.

Рухани рассмотрел отмену добровольного выполнения Ираном Дополнительного протокола в рамках закона, одобренного парламентом, и добавил: «Наше сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии продолжается, и мы никогда не выходили из СВПД».

Президент подчеркнул, что любое неконструктивное действие или позиция в Совете управляющих может привести к новым вызовам и осложнить сложившуюся ситуацию.

«Отношения Тегеран-Париж можно развивать на основе устойчивого видения и долгосрочных целей совместного двустороннего, регионального и глобального сотрудничества», - пояснил он.