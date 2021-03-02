Вице-президент: Мы готовы экспортировать медицинские технологии и оборудование в Сирию

Как сообщает ИРНА, во вторник вечером встретились вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорена Саттари и министр здравоохранения Сирии Хасан Аль-Фабаш.

«Компании, основанные на знаниях, привели нас к тому моменту, когда мы можем многое сказать во многих областях, таких как медицина, медицинское оборудование и биотехнологии», - сказал Саттари.

Саттари также сослался на технологические потребности, удовлетворенные во время вспышки коронавируса, отметив: «Вентиляторы и другое оборудование, необходимое в то время, было быстро произведено той же экосистемой в Иране, некоторые из которых были экспортированы в Сирию, у которых были европейские стандарты».

«Иран готов сотрудничать с Сирией в таких областях, как поставка лекарств и медицинского оборудования и обеспечение необходимого обучения. Например, в Иране разработаны и произведены симуляции в соответствии со стандартами в медицине, которые имеют множество применений в этой области. Мы готовы поставить эти устройства и в Сирию», - отметил вице-президент по науке и технологиям.