У Ирана нет ограничений на торговлю и обмен технологиями с Сирией: вице-президент

Сорена Саттари во вторник на церемонии открытия второй торгово-технологической встречи между 40 иранскими компаниями и сирийскими технологическими комплексами в этой стране, ссылаясь на события, произошедшие в Иране за последние 6 лет, заявил: «Все вы знаете Иран благодаря его огромным запасам нефти и газа. У нас самые большие запасы углеводородов в мире. Но то, что произошло за последние несколько лет - это появление специализированных кадров и формирование новой экономики наряду с традиционной нефтегазовой экономикой», - отметил он.

«Продажи иранских компаний, основанных на знаниях, достигли более 12 млрд долларов. Эта экономика достигла существующих и традиционных рынков в Иране. Значительный рост наблюдается в нефтегазовой и нефтехимической экономике. Есть надежда, что сегодняшние встречи сформируют правильную связь между двумя сторонами, Ираном и Сирией, с целью расширения обмена технологиями и знаниями между двумя странами. У Ирана нет ограничений на торговлю и обмен технологиями с Сирией», - пояснил он.