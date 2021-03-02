Объем экспорта арматуры из Ирана превысил 1,4 млн тонн за 10 месяцев

Иран экспортировал 1 млн 919 тыс. тонн арматуры за 10 месяцев в минувшем году.
Объем импорта арматуры также достиг 24 тыс. тонн за указанный период, который снизился на 17% по сравнению с прошлым годом.
Статистика также показывает, что экспорт 597 тысяч тонн арматуры увеличился на 253,4 млн. долларов, что по объему и стоимости, соответственно, попробовал 11 и 12-процентный рост.
Тегеран, 2 марта, ИРНА – Объем экспорта арматуры за 10 месяцев достиг 1 млн. 488 тыс. тонн, который снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Иран экспортировал 1 млн 919 тыс. тонн арматуры за 10 месяцев в минувшем году.
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