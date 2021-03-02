Иранские священники поддерживают народ Азербайджанской Республики

«Карабах согласно международным правилам принадлежит Азербайджанской Республике, и является неотъемлемой частью исламской территории», говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, участники заявлении считают, что вопрос безопасности и мира в регионе должен решиться усилиями союзников, без помощи зарубежных сил, их вмешательства и сионистского режима.
«Ожидается, что международные организации будут использовать рычаги воздействия, чтобы заставить оккупирующую сторону признать суверенитет Азербайджанской Республики и прекратить оккупацию», говорится в заявлении.
27 сентября возобновлены военные конфликты между Арменией и Азербайджаном на общих границах. Наконец конфликты завершены под посредничеством России. Карабах и оккупированные территории освободились в результате соглашения между Азербайджанской Республикой, Арменией и Россией.
Религиозные и научные деятели из Азербайджанской Республики, Кавказа, Турции, России, Украины и Беларуси приняли в этой конференции.
Кум, 2 марта, ИРНА - Духовные семинарии, священники и студенты заявили о поддержке и защите народа Азербайджанской Республики. Об этом говорится в заявлении международной конференции по Карабаху в Куме.
«Карабах согласно международным правилам принадлежит Азербайджанской Республике, и является неотъемлемой частью исламской территории», говорится в заявлении.
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