Иранские священники поддерживали народ Азербайджанской Республики

«Карабах согласно международным правилам принадлежит Азербайджанской Республике, и является неотъемлемой частью исламской территории», говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, участники заявлении считают, что вопрос безопасности и мира в регионе должен решиться усилиями союзников, без помощи зарубежных сил, их вмешательства и сионистского режима.

«Ожидается, что международные организации будут использовать рычаги воздействия, чтобы заставить оккупирующую сторону признать суверенитет Азербайджанской Республики и прекратить оккупацию», говорится в заявлении.

27 сентября возобновлены военные конфликты между Арменией и Азербайджаном на общих границах. Наконец конфликты завершены под посредничеством России. Карабах и оккупированные территории освободились в результате соглашения между Азербайджанской Республикой, Арменией и Россией.