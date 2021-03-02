Соглашение с МАГАТЭ свидетельствует о доброй воле Ирана: Рабии

«Мы показали свою добрую волю в недавнем соглашении с МАГАТЭ, мы дали дипломатии шанс», заявил он на своем еженедельном брифинге. «Мы привержены своим обещаниям, теперь США должны доказать свой лозунг о возвращении в мир, отменив самые бесчеловечные санкции, которые мир помнит», добавил Рабии.

По его словам, нет другого выхода кроме дипломатии для разрешения данной проблемы, но дипломатия не может начинаться без доброй воли и честности.

«До сегодняшнего дня администрация США отказалась сделать малейший шаг, отражающий усилия по укреплению доверия», подчеркнул иранский чиновник.

«Правительство Ирана никогда не пойдет на бесконечную игру, направленную на то, чтобы выиграть время для США и отложить отмену санкций, противоречащих духу международного права и букве СВПД», пояснил представитель правительства.

Он подчеркнул, что Иран готов рассматривать любые справедливые и честные предложения, добавив, что неожиданные акты со стороны США приведут к деструктивным последствиям на дипломатические процедуры и могут быстро закрывать окно возможностей.

Рабии заверил, что Верховенство закона преодолеет расточительность и принуждение в ближайшем будущем.

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