Экспорт иранского газа вырос на 100% за последние 8 лет

Он в интервью ИРНА заявил, что экспортные контракты Ирана с Турцией и Ираком остается в силе, добавив, что экспорт иранского газа в Азербайджанскую Республику и Армению продолжится.

По его словам, Иран и Турция провели предварительные переговоры для продления контракта на экспорт газа. «Переговоры о продлении контракта на экспорт газа обычно начинаются с последних 5 лет, и чем ближе мы приближаемся к концу контракта, тем серьезнее становятся эти переговоры. Сейчас мы находимся в золотой точке, и мы должны продолжить эти переговоры», добавил он.

Говоря о последней ситуации с экспортом газа в Пакистан, он отметил: «У нас контракт на экспорт газа в Пакистан, но наш договор пока не выполнен, так как Пакистан должен был строить газопровод на своей территории».

Иранский чиновник назвал главной причиной невыполнения экспорта иранского газа в Европу санкции, политическую атмосферу и международные отношения против Ирана. «Импорт газа из Ирана – преимущество для Европы. Иран является второй по величине обладатель газовых запасов в мире, и Европа может рассматривать Иран как стабильный и надежный поставщик газа».

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