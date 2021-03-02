Европейско-иранская экономическая конференция - мост для развития торгового сотрудничества

Заместитель генерального секретаря Службы внешних связей ЕС Энрик Мора на виртуальной встрече сказал, что «существует значительный экономический потенциал для расширения сотрудничества с Ираном, и Европейский Союз готов в ближайшие годы запустить больше проектов сотрудничества в области торговых и производственных отношений».

Помощник министра иностранных дел и генеральный директор по Западной Европе министерства иностранных дел Ирана Пейман Саадат в качестве другого спикера на встрече, касаясь жестких санкций против Ирана, заявил, что объем торговли между Ираном и Европой снизился с 21 млрд евро в год. 2017 г. до 4,5 млрд евро. Но Иран, несмотря на огромные проблемы, с которыми он столкнулся, доказал, что может продолжать свой путь даже под давлением.

На встрече также присутствовала директор Центра международной торговли Памела Кок-Гамильтон. Она назвала экономику Ирана одной из крупнейших экономик мира. «Несмотря на существующие санкции и проблемы, Иран преуспел в достижении экономического прогресса, используя свой внутренний потенциал», - сказала она.