Иран призвал прекратить поддержку вооружений в йеменской войне

«Урегулирование гуманитарной ситуации в Йемене требует надлежащей оценки основных причин и политической воли к ее устранению. Незаконное применение силы против йеменского народа является явным нарушением Устава ООН и противоречит принципу права на самоопределение», - заявил он.

Касаясь финансовой помощи некоторых стран йеменскому кризису, он подчеркнул, что «этот вопрос не должен использоваться в качестве прикрытия для тех, кто вызвал эту гуманитарную катастрофу. Прекращение осады и облегчение доступа к гуманитарной помощи по всей стране должно быть приоритетом наряду с прекращением военного вмешательства».

«Иран добросовестно приветствует любую инициативу по облегчению страданий йеменского народа, которые превратили страну в самую страшную гуманитарную катастрофу на земле», - указал он.