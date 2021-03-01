Внешнеторговый оборот Ирана превысил $65 млрд

"Объём иранского экспорта за 11 месяцев в стоимостном выражении составил $31 млрд, а объем импорта — $31 млрд", сказал Задбум.

Он напомнил, что несмотря на жестокие односторонние санкции против Ирана объем внешнего товарооборота страны в прошлом году иранского календарного года составил $80 млрд.