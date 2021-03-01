1 мар. 2021 г., 18:40
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News Code: 84247813
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Глава ИТЦ назвала Иран одной из крупнейших экономик мира

Глава ИТЦ назвала Иран одной из крупнейших экономик мира

Тегеран, 1 марта. ИРНА — Исполнительный директор Международного торгового центра (ИТЦ) Памела Кок-Гамильтон назвала Иран одной из крупнейших экономик мира, которая, несмотря на санкции и ограничения, смогла добиться экономического прогресса, используя внутреннюю мощь.

"От изобретения ветряной мельницы до выращивания шпината Иран известен своей инициативой и торговлей", сказала Кок-Гамильтон, выступая на крупном бизнес-форуме "Иран-Европа".

"Иран имеет прочную основу в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, а также имеет грамотное, квалифицированное, молодое население и нетронутую экономику", сказала исполнительный директор Международного торгового центра заявив, что Иран должен также определить новые торговые потенциалы для процветания экономики.

В понедельник, 1 марта, стартовал в режиме видеоконференции крупный бизнес-форум "Иран-Европа" в целях торгового, научного и технологического сотрудничества и увеличения несырьевого экспорта из Ирана с участием более 3000 участников.

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