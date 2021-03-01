Глава ИТЦ назвала Иран одной из крупнейших экономик мира

"От изобретения ветряной мельницы до выращивания шпината Иран известен своей инициативой и торговлей", сказала Кок-Гамильтон, выступая на крупном бизнес-форуме "Иран-Европа".

"Иран имеет прочную основу в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, а также имеет грамотное, квалифицированное, молодое население и нетронутую экономику", сказала исполнительный директор Международного торгового центра заявив, что Иран должен также определить новые торговые потенциалы для процветания экономики.

В понедельник, 1 марта, стартовал в режиме видеоконференции крупный бизнес-форум "Иран-Европа" в целях торгового, научного и технологического сотрудничества и увеличения несырьевого экспорта из Ирана с участием более 3000 участников.