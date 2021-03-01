Объем товарооборота Ирана и Сирии может быть увеличен до $1,5 млрд

Он сказал, что Организация содействия торговле Ирана в координации с соответствующими учреждениями прилагает все усилия, чтобы обеспечить необходимую основу для развития торговли с Сирией, добавив, что Сирия является одним из политических и экономических стратегических партнеров Ирана.

Он добавил, что Иран и Сирия должны расширять торгово-экономические отношения.

Кроме того, Пилтан добавил, что Иран имеет очень высокий потенциал для сотрудничества в нынешней ситуации в дополнение к товарам в области экспорта технических и инженерных услуг.