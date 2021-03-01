1 мар. 2021 г., 17:48
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News Code: 84247759
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Объем товарооборота Ирана и Сирии может быть увеличен до $1,5 млрд

Объем товарооборота Ирана и Сирии может быть увеличен до $1,5 млрд

Тегеран, 1 марта. ИРНА — Генеральный директор Организации содействия торговле Ирана по арабским и африканским делам Фарзад Пилтан заявил, что товарооборот между Ираном и Сирией может быть увеличен до $1,5 млрд. в год.

Он сказал, что Организация содействия торговле Ирана в координации с соответствующими учреждениями прилагает все усилия, чтобы обеспечить необходимую основу для развития торговли с Сирией, добавив, что Сирия является одним из политических и экономических стратегических партнеров Ирана.

Он добавил, что Иран и Сирия должны расширять торгово-экономические отношения.

Кроме того, Пилтан добавил, что  Иран имеет очень высокий потенциал для сотрудничества в нынешней ситуации в дополнение к товарам в области экспорта технических и инженерных услуг.

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