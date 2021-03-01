Рухани назвал признание США провала санкций и давления на Иран большим успехом

"Я уверен, что миру и США придется преклонить колени перед великой иранской нацией и снять санкции", сказал президент Рухани на церемонии открытия нефтяных и нефтехимических проектов на сумму 5,6 миллиарда долларов.

По его словам, победой Ирана стало признание Белым домом провала политики максимального давления на исламскую республику.

"Новая администрация США уже четыре раза признавала, что политика максимального давления США провалилась и никаких результатов не принесла", добавил Рухани. — это наш величайший успех в истории, что те, кто наложил на нас эти санкции, сам из-за нашего сопротивления полностью признает что санкции и давление никуда не дошло".

Исламская Республика Иран открыла в понедельник нефтяные и нефтехимические проекты на сумму 5,6 миллиарда долларов, несмотря на то, что страна страдает от самых жестких экономических санкций за последние три года.