1 мар. 2021 г., 15:15
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News Code: 84247564
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МИД Ирана: политика давления не может продолжаться во имя дипломатии

МИД Ирана: политика давления не может продолжаться во имя дипломатии

Тегеран, 1 марта. ИРНА — Новая администрация США продолжает политику максимального давления, принятую предыдущей администрацией, но они должны знать, что такая политика не может продолжаться во имя дипломатии, сказал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Хатибзаде сказал, что войну нельзя вести во имя дипломатии. Пресс-секретарь отметил, что дипломатия — это не просто слово, а значение с глубоким содержанием.

Он добавил, что они по-прежнему придерживаются политики максимального давления, поскольку заблокировали поставки лекарств в Иран на два месяца.

"США следует предпринять три шага: первый - это объявление о возвращении к ядерной сделке, также известный как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), второй - эффективное снятие санкций и третий - возвращение за стол переговоров", подчеркнул пресс-секретарь иранского МИД.

Он добавил, что для того, чтобы двигаться в русле дипломатии, Соединенным Штатам следует изменить политику предыдущей администрации. "Между тем, администрация США не изменила своей позиции по Ирану, но оказывает большее давление на Тегеран", отметил Хатибзаде.

Он также отметил, что Тегеран категорически опровергает обвинения в причастности к нападению на израильское судно в Оманском заливе, высказанные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы не только категорически опровергаем обвинения, но еще отслеживали все действия этого государства [Израиля], направленные против безопасности Ирана", сказал он.

По словам Хатибзаде, основной причиной нестабильности и небезопасности в регионе является режим в Израиле.

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