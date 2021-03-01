Иранский короткометражный фильм покажут на женском фестивале в Ванкувере

C 4 по 14 марта в Ванкувере пройдёт 16-й Vancouver International WOMEN in Film Festival, посвящённый Международному Женскому Дню 8 Марта.

Все картины, представленные на кинофестивале, созданы вдохновением прекрасной половины человечества.

Женский фестиваль – это прежде всего возможность объединиться для всех неравнодушных, любящих искусство людей, поделиться своими впечатлениями, опытом, интересными женскими историями, приобрести новые знакомства.

Сюжет фильма – военная корреспондентка спасает ребенка от ДАИШ в сирийском городе Алеппо и пересекает границу.

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