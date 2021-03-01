1 мар. 2021 г., 14:22
Journalist ID: 2390
News Code: 84247485
0 Persons

Tags

Иранский короткометражный фильм покажут на женском фестивале в Ванкувере

Иранский короткометражный фильм покажут на женском фестивале в Ванкувере

Тегеран, 1 марта, ИРНА - Короткометражный фильм "Кукла" иранского режиссера Насрина Гол-Рейхана будет показан на 16-м женском фестивале в Ванкувере (Vancouver International Women in Film Festival).

C 4 по 14 марта в Ванкувере пройдёт 16-й Vancouver International WOMEN in Film Festival, посвящённый Международному Женскому Дню 8 Марта.
Все картины, представленные на кинофестивале, созданы вдохновением прекрасной половины человечества.
Женский фестиваль – это прежде всего возможность объединиться для всех неравнодушных, любящих искусство людей, поделиться своими впечатлениями, опытом, интересными женскими историями, приобрести новые знакомства.
Сюжет фильма – военная корреспондентка спасает ребенка от ДАИШ в сирийском городе Алеппо и пересекает границу.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
7 + 0 =