1 мар. 2021 г., 12:17
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News Code: 84247220
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Иран откроет нефтяные и нефтехимические проекты стоимостью 5,6 млрд долларов

Иран откроет нефтяные и нефтехимические проекты стоимостью 5,6 млрд долларов

Тегеран, 1 марта. ИРНА — Церемония открытия нефтяных и нефтехимических проектов на сумму 5,6 миллиарда долларов стартовала с участием президента страны Хасана Рухани. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Исламская Республика Иран откроет нефтяные и нефтехимические проекты на сумму 5,6 миллиарда долларов, несмотря на то, что страна страдает от самых жестких экономических санкций за последние три года.

Нефтяное месторождение Азар - один из проектов, стоимость разработки которого превышает 1,4 миллиарда евро, а его производственная мощность составляет 65 000 баррелей нефти в сутки. Нефтяное месторождение - одно из самых сложных месторождений Ирана.

Кроме того, президент Рухани откроет нефтехимическую компанию "Киан" в промышленном районе Ассалуйе на юге страны.

Иранская нефтяная промышленность никогда не прекращала проекты по разработке месторождений, даже когда она подвергалась беспрецедентным санкциям США. Эмбарго лишило Иран доступа к финансовым ресурсам и новейшим технологиям, но страна могла разрабатывать нефтяные и газовые месторождения и реализовывать нефтехимические проекты.

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