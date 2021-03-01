Иран откроет нефтяные и нефтехимические проекты стоимостью 5,6 млрд долларов

Исламская Республика Иран откроет нефтяные и нефтехимические проекты на сумму 5,6 миллиарда долларов, несмотря на то, что страна страдает от самых жестких экономических санкций за последние три года.

Нефтяное месторождение Азар - один из проектов, стоимость разработки которого превышает 1,4 миллиарда евро, а его производственная мощность составляет 65 000 баррелей нефти в сутки. Нефтяное месторождение - одно из самых сложных месторождений Ирана.

Кроме того, президент Рухани откроет нефтехимическую компанию "Киан" в промышленном районе Ассалуйе на юге страны.

Иранская нефтяная промышленность никогда не прекращала проекты по разработке месторождений, даже когда она подвергалась беспрецедентным санкциям США. Эмбарго лишило Иран доступа к финансовым ресурсам и новейшим технологиям, но страна могла разрабатывать нефтяные и газовые месторождения и реализовывать нефтехимические проекты.