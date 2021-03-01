Если санкции не будут отменены, МАГАТЭ не будет предоставлен доступ к ядерной деятельности Ирана

"Если санкции будут сняты, мы предоставим информацию, хранящуюся за этот период, в противном случае информация будет удалена с камер через три месяца", сказал в понедельник Камальванди.

По его словам, МАГАТЭ не будет иметь доступа к системам регистрации данных и камерам на срок до трех месяцев, и если санкции не будут отменены в течение следующих трех месяцев, эта информация будет удалена, а камеры агентства будут собраны.

Камальванди напомнил, что Иран и МАГАТЭ в прошлое воскресенье договорились, что выполнение Дополнительного протокола и доступ в рамках СВПД в Иране полностью остановлены в течение следующих трех месяцев.

Он добавил, что если санкции будут сняты, а другие стороны соблюдают обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран примет соответствующее решение.