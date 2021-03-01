Вооруженные силы Ирана получили новые военно-транспортные самолеты и вертолеты

"Противник пытался нанести поражение Ирану двумя стратегиями — санкций и запрета на закупку оборудования, а Исламская Республика — тремя стратегиями, полагающимися на внутреннюю мощь, оптимизацию оборудования обороны и безопасности с учетом текущих условий и создание собственного оружия в различных областях смог победить врага", сказал министр обороны Ирана Амир Хатами, выступая на церемонии.

Вооруженные силы Ирана в понедельник получили 9 отремонтированных военных самолетов F-14, F-4, F-27, Мираж и военно-транспортных самолетов 707, С-130 и 747.

"Эти самолеты широко используются в воздушном бою, а также в различных боевых, тактических и транспортных задачах, которые будут усилены за счет их поставки в Военно-воздушные силы армии Исламской Республики Иран", сказал министр.

"Ремонт легкой, полутяжелой и тяжелой военной техники собственными специалистами — недорогой и безопасный способ повышения обороноспособности вооруженных сил, Метод, которому в оборонной доктрине Исламской Республики Иран придано большое значение", сказал Хатами.