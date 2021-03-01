1 мар. 2021 г., 10:29
Journalist ID: 2390
News Code: 84246967
0 Persons

Tags

Иранская рабочая команда по стрельбе отправится в Грецию

Иранская рабочая команда по стрельбе отправится в Грецию

Тегеран, 1 марта, ИРНА – Впервые иранская рабочая команда примет участие в 3-ых международных соревнованиях компаний в Греции.

3-ые международные соревнования компаний 16-20 июня пройдут в олимпийских стадионах и спортивных объектах и Олимпийском спортивном центре в Афинах.
Спортсмены в 28 видов спорта, включая стрельба, армрестлинг, бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, боулинг, шахматы, дартс, футбол (5, 7 и 11 игроков), гольф, гандбол, петанк, регби, бридж, сквош, плавание, настольный теннис, теннис на коленях, легкая атлетика, волейбол, гиря и параолимпийские виды спорта соревнуются друг с другом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
5 + 4 =