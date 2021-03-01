Иранская рабочая команда по стрельбе отправится в Грецию

3-ые международные соревнования компаний 16-20 июня пройдут в олимпийских стадионах и спортивных объектах и Олимпийском спортивном центре в Афинах.

Спортсмены в 28 видов спорта, включая стрельба, армрестлинг, бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, боулинг, шахматы, дартс, футбол (5, 7 и 11 игроков), гольф, гандбол, петанк, регби, бридж, сквош, плавание, настольный теннис, теннис на коленях, легкая атлетика, волейбол, гиря и параолимпийские виды спорта соревнуются друг с другом.

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