1 мар. 2021 г., 10:10
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Иран попал в список стран с прибрежным и морским туризмом

Иран попал в список стран с прибрежным и морским туризмом

Тегеран, 1 марта, ИРНА – Министерство культурного наследия, ремесел и туризма и министерство дорог и городского развития подписали соглашение, на основе которого Иран попал в список стран с прибрежным и морским туризмом.

Стратегическое расположение Ирана между двумя морям, одно из которых входит в океан, обеспечил стране уникальную возможность для морского туризма. Несмотря на тот факт, что этой способностью годами пренебрегали, в последние годы новая государственная политика и тенденция к развитию туризма в некоторой степени изменили эти условия.
Одна из целей министерства культурного наследия, ремесел и туризма в последние годы – диверсифицировать туризм в соответствии с возможностями страны в этой области. Экотуризм, сельский туризм, прибрежный туризм и горный туризм являются разнообразными видами туризма в последние годы.
Министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан заявил, что использование природных возможностей страны наряду со способностями историко-культурного туризма включены в повестку дня.
Замминистра культурного наследия, ремесел и туризма Вали Теймури также сообщил о проведении первого совещания министров туризма 5 прибрежных стран в провинции Голестан в будущем.

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