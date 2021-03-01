Иран попал в список стран с прибрежным и морским туризмом

Стратегическое расположение Ирана между двумя морям, одно из которых входит в океан, обеспечил стране уникальную возможность для морского туризма. Несмотря на тот факт, что этой способностью годами пренебрегали, в последние годы новая государственная политика и тенденция к развитию туризма в некоторой степени изменили эти условия.

Одна из целей министерства культурного наследия, ремесел и туризма в последние годы – диверсифицировать туризм в соответствии с возможностями страны в этой области. Экотуризм, сельский туризм, прибрежный туризм и горный туризм являются разнообразными видами туризма в последние годы.

Министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан заявил, что использование природных возможностей страны наряду со способностями историко-культурного туризма включены в повестку дня.

Замминистра культурного наследия, ремесел и туризма Вали Теймури также сообщил о проведении первого совещания министров туризма 5 прибрежных стран в провинции Голестан в будущем.

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